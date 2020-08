Orsolini, probabile permanenza a Bologna

TORINO- Tra le note positive della stagione del Bolgona c’è sicuramente Riccardo Orsolini, sul quale si sono posati gli occhi dei top club italiani, Juventus inclusa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, l’accordo verbale tra bianconeri e rossoblù per il ritorno del ragazzo a Torino è scaduto lo scorso 10 luglio, rendendo l’operazione ancora più difficile. La principale antagonista della Vecchia Signora è il Napoli, in cerca dell’erede di Callejon.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<