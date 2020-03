Oriana Sabatini: “Io e Dybala aspettiamo nuovi tamponi il 31, ora stiamo bene”

TORINO- Oriana Sabatini, modella argentina compagna di Paulo Dybala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico El Club del Moroc in merito alla loro situazione attuale: “Due o tre giorni fa mi sentivo male, ma ora stiamo bene. Sono i sintomi dell’influenza, il corpo è stanco e ti fa tutto male, ma non ho mai avuto febbre. I miei polmoni facevano rumori strani, non buoni e siamo stati in quarantena per nove giorni. I medici ci hanno detto che il 31 ci faranno nuovi tamponi, ma aspettando quel giorno ci hanno detto di riposare e ci hanno prescritto alcune vitamine da prendere. Il cibo ce lo porta direttamente la Juventus, ma se devo cucinare non ho problemi a farlo”.

