Notizie Juve – Visite mediche in corso per Federico Chiesa

TORINO – Finalmente ci siamo: dopo che l’incontro per il rinnovo di contratto con la Fiorentina è andato a buon fine, adesso sono in corso le visite mediche per Federico Chiesa. Il giocatore, classe ’97, sta svolgendo nel capoluogo toscano i test fisici di rito con la Juventus: a riportarlo è gianlucadimarzio.com.

Questo è il penultimo step di una trattativa incredibile, che sancisce il vero e proprio colpo dell’anno: l’ultimo step è la firma sul nuovo contratto, che legherà l’attaccante alla Vecchia Signora. Ancora una volta, la Juve è protagonista assoluta sul mercato: una delle migliori promesse del calcio italiano sta per trasferirsi nella più vincente società italiana.