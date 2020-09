Notizie Juve – Suarez è partito da Barcellona in direzione Perugia

TORINO – El Pistolero sta volando verso l’Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Luis Suarez sarebbe partito da Barcellona in direzione di Perugia: nel capoluogo umbro, infatti, svolgerà questo pomeriggio l’esame di italiano, per ottenere il passaporto del nostro paese. Il giornale sportivo iberico comunica che l’attaccante uruguayano ha preso il volo delle 13:15 dall’aeroporto della città catalana e che in questo momento si trova sul velivolo.

Dalla Spagna, inoltre, sembrano essere ancora fiduciosi sull’accordo tra il giocatore e la Juventus. Infatti, i problemi del suo trasferimento in bianconero erano legati soprattutto alla questione dei posti da extracomunitari, tutti già occupati. Con l’ottenimento del passaporto, però, Suarez potrebbe essere messo sotto contratto tranquillamente: per questo motivo, la trattativa tra la Juve e l’attaccante del Barça resta, clamorosamente, ancora in piedi.