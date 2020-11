Notizie Juve – Si tenta il colpo De Paul per gennaio

TORINO – Continuano ad arrivare notizie sui possibili colpi della Juventus, che sta lavorando per nuovi obiettivi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri vorrebbero tentare il colpo Rodrigo De Paul per gennaio. Da alcune settimane quello dell’argentino è un nome che circola dalle parti della Continassa: la Juve sarebbe interessata al classe ’94 e nella prossima sessione di mercato potrebbe farsi sotto con l’Udinese per acquistarlo. Paratici, al momento, sarebbe intenzionato a muoversi per il prestito con diritto di riscatto, un’operazione che potrebbe accontentare tutti, anche economicamente.