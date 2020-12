Notizie Juve – Sfida con l’Inter per Olivier Giroud

TORINO – Nuovi obiettivi di mercato per la Juventus, che continua a lavorare senza sosta alla ricerca di ulteriori rinforzi per la squadra di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, sarebbe in atto una sfida con l’Inter per Olivier Giroud. Il nome del centravanti francese era già gravitato in orbita bianconera la scorsa estate, ma adesso sembra poter diventare un vero e proprio obiettivo per Paratici. L’attaccante sembra poter lasciare il Chelsea nelle prossime sessioni e, per questo, su di lui ci sarebbe l’interesse di diverse squadre, tra cui la Juve e gli eterni rivali milanesi. Nelle prossime settimane si avranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione dello scontro.