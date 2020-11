Notizie Juve – Sfida a tre per Erling Haaland del Borussia Dortmund

TORINO – Nuove incredibili notizie per il mercato della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri sarebbero implicati in una sfida a tre per Erling Haaland del Borussia Dortmund. Il giovane attaccante norvegese è una delle migliori promesse del calcio europeo e con le sue prestazioni sta conquistando mezzo continente. Per questo, la Juve si sarebbe messa sulle sue tracce, ma deve fare i conti con una spietata concorrenza: infatti, anche il Real Madrid e il Manchester United hanno messo nel proprio mirino il gigante classe 2000 e sono pronti a dare battaglia alla Vecchia Signora.