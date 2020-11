Notizie Juve – Sempre più fitta la concorrenza per Marcus Thuram

TORINO – Continuano ad arrivare nuove notizie per il calciomercato della Juventus, che si fa sempre più intricato: secondo quanto riportato dai tedeschi della Bild, si sarebbe fatta sempre più fitta la concorrenza per Marcus Thuram. Il giovane figlio d’arte, attaccante del Borussia Monchengladbach, sarebbe finito nel mirino dei bianconeri da tempo. Il ds Fabio Paratici starebbe lavorando per avviare una possibile trattativa con i tedeschi e riportare un Thuram a Torino dopo 15 anni: tuttavia, la Vecchia Signora deve fare i conti con un’agguerrita concorrenza. Sulle tracce del francese, infatti, ci sono anche il Manchester City e il Barcellona e, nelle ultime ore, si è aggiunto anche il Real Madrid. La sfida per il giovane attaccante è appena iniziata.