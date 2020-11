Notizie Juve – Sempre di moda il nome di Emerson Palmieri

TORINO – Continuano ad arrivare notizie di calciomercato per la Juventus, sempre attenta ad ogni possibile colpo: secondo quanto riportato da calciomercato.com, per i bianconeri sarebbe sempre di moda il nome di Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano era finito nel mirino della Juve già quest’estate, ma alla fine da Torino non è giunta nessuna offerta. Adesso, il giocatore ex-Roma non sta trovando molto spazio nel Chelsea di Frank Lampard: per lui solo 123 minuti giocati dall’inizio della stagione e tanta panchina. Per questo, sarebbe intenzionato a lasciare Londra e la Vecchia Signora potrebbe farsi sotto a gennaio per riportarlo in Italia. Attenzione, però, alla concorrenza dell’Inter, anch’essa interessata al calciatore della Nazionale Italiana.