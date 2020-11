Notizie Juve – Ryan Gravenberch ancora nel mirino bianconero

TORINO – La Juventus è sempre attiva sul calciomercato internazionale e sta mettendo gli occhi su alcuni giovani profili. In particolar modo, nelle ultime settimane la Vecchia Signora avrebbe mostrato interesse per Ryan Gravenberch. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il giovane calciatore dell’Ajax sarebbe ancora nel mirino bianconero. Classe 2002, centrocampista forte fisicamente, tecnico e con un ottimo tiro, Gravenberch è considerato una delle migliori promesse del calcio europee: per questo motivo, su di lui sono piombati diversi club, tra cui la Juve. Il club torinese, però, se la dovrà vedere anche con Barcellona e Paris Saint Germain, che si sono messi sulle tracce del giocatore.