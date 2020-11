Notizie Juve – Prosegue lo scontro con l’Inter per Rovella

TORINO – Il mercato della Juventus si fa sempre più intrigante, con diverse sfide per l’acquisto di alcuni giocatori: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, starebbe proseguendo lo scontro con l’Inter per Nicolò Rovella. I bianconeri hanno messo da tempo gli occhi sul giovane centrocampista, autore di un ottimo inizio di stagione. Classe 2001, ha conquistato pienamente la fiducia di Rolando Maran e il posto da titolare nel suo Genoa. Ha il contratto in scadenza nella prossima stagione e la Juve vorrebbe mettere le mani su di lui già a gennaio: tuttavia, dovrà fare i conti con la concorrenza degli eterni rivali nerazzurri, anche loro interessati al calciatore.