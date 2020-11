Notizie Juve – Prosegue il Derby d’Italia per Nicolò Rovella

TORINO – Continuano i movimenti di mercato della Juventus, sempre più attiva nella ricerca di nuovi talenti. Tuttavia, i bianconeri devono fare i conti con la concorrenza dei loro acerrimi rivali per conquistare alcuni dei loro obiettivi: infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, prosegue il Derby d’Italia per Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista sta avendo un ottimo inizio di stagione con la maglia del Genoa e il suo contratto è in scadenza nel 2021. Per questi motivi, ha attirato su di sé l’attenzione della Juve e dell’Inter, che in queste settimane stanno lavorando ad una possibile trattativa: le operazioni potrebbero essere avviate già nella finestra di gennaio.