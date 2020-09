Notizie Juve – Pradè su Chiesa: “Per ora nessuna offerta ricevuta”

TORINO – Juventus-Chiesa: sembra che il corteggiamento del giocatore da parte dei bianconeri stia diventando una nuova telenovela di calciomercato. Da settimane, ormai, la Juve è sulle tracce del giocatore classe ’97 e sta progettando una strategia per acquistarlo e mettere a segno un nuovo colpo di mercato. Nel frattempo, il giovane figlio d’arte attende gli sviluppi della situazione.

Nella serata di ieri, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, prima del match con l’Inter ha parlato di Federico Chiesa ai microfoni di DAZN: “Per ora non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Il giocatore si sta allenando bene e si sta impegnando; speriamo che possa essere decisivo in partita. Per il momento è ancora un giocatore della Fiorentina“. Queste parole, dunque, non escludono la possibilità di una trattativa per la cessione dell’attaccante e potrebbero suonare come una possibile apertura alla Juventus. La palla passa quindi ai bianconeri, che stanno studiano la strategia da adottare con il club di Commisso per mettere a segno il colpo-Chiesa.