Notizie Juve – Per la panchina della Fiorentina più Prandelli che Sarri

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul valzer delle panchine di Serie A che coinvolge anche la Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, per la panchina della Fiorentina sarebbe più in voga il nome di Cesare Prandelli rispetto a quello di Maurizio Sarri. Secondo il quotidiano torinese, il club di Rocco Commisso potrebbe esonerare Beppe Iachini già dopo il match contro il Parma. Come sostituto, i viola potrebbero puntare sull’ex ct della Nazionale Italiana, che ha già allenato i toscani dal 2005 al 2010: in questo modo, abbandonerebbero la pista che porta all’ex tecnico bianconero e, di conseguenza, anche il discorso riguardante la rescissione verrebbe rimandato.