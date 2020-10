Notizie Juve – Oggi nuovo tampone per i giocatori del Napoli

TORINO – Si attendono ulteriori novità per capire se domenica si giocherà il match tra Juventus e Napoli, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Bisognerà constatare il buono stato di salute di tutti i calciatori partenopei per poter disputare la gara: gli azzurri, infatti, domenica scorsa hanno affrontato in casa il Genoa, tra cui sono stati trovati ben 15 tesserati postivi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi ci sarà un nuovo tampone per i giocatori del Napoli: alle 12:30 verranno svolti i test anti Covid-19 per escludere la positività al virus dei tesserati azzurri. Tuttavia, questo esame non sarà decisivo per decidere sul rinvio o meno del match con la Juve: bisognerà attendere il tampone che verrà effettuato sabato mattina, quasi 48 ore prima della partita. Si attendono, comunque, gli esiti del test di oggi, sperando nelle buone condizioni di salute di tutti i ragazzi di Rino Gattuso.