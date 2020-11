Notizie Juve – Occhi su Leandro Paredes, su cui c’è anche l’Inter

TORINO – Nuove voci di mercato per la Juventus, che potrebbe avere nuove contendenti per un proprio obiettivo: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Leandro Paredes, su cui c’è anche l’Inter. Il centrocampista argentino del Paris Saint Germain ha già giocato in Italia con la maglia della Roma. La Vecchia Signora lo avrebbe puntato e sarebbe intenzionata a riportarlo in Serie A, na deve fare i conti con la concorrenza dei rivali nerazzurri. Infatti, il club di Antonio Conte potrebbe proporre al PSG uno scambio di centrocampisti: Christian Eriksen andrebbe in Francia, mentre Paredes andrebbe a Milano.