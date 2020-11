Notizie Juve – Occhi puntati sul giovane Zappa del Cagliari

TORINO – Un nuovo giovane nome è finito nell’orbita della Juventus, sempre attenta a trovare dei nuovi talenti sul mercato: secondo quanto riportato da TuttoSport, i bianconeri avrebbero gli occhi puntati su Gabriele Zappa del Cagliari. Classe 1999, il giovane terzino è cresciuto nel vivaio dell’Inter e la scorsa stagione ha disputato un buon campionato di Serie B con la maglia del Pescara. Per questo, in estate è stato acquistato dalla società sarda, con cui ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A. Con le sue prestazioni sta convincendo sempre di più il tecnico Eusebio Di Francesco ed ha attirato anche l’attenzione della Juve: la Vecchia Signora lo sta osservando con molta attenzione e potrebbe avviare una trattativa nelle prossime sessioni di mercato per portarlo a Torino.