Notizie Juve – Occhi puntati su Diego Carlos per la difesa

TORINO – Continua a lavorare per rinforzarsi sul mercato la Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, i bianconeri avrebbero gli occhi puntati su Diego Carlos per la difesa. Il centrale brasiliano, classe 1993, è un giocatore del Siviglia, con cui la scorsa stagione ha vinto l’Europa League battendo in finale l’Inter. Molto forte fisicamente ed abile nel gioco aereo, il calciatore avrebbe attirato su di sé le attenzione della Juve: Fabio Paratici, infatti, sarebbe al lavoro per preparare una possibile trattativa e portarlo a Torino. Nei prossimi mesi si saprà qualcosa di più sul futuro di Diego Carlos. Nel frattempo, la Vecchia Signora lo ha messo nel mirino.