Notizie Juve – No di Lotito ai bianconeri per Joaquin Correa

TORINO – Continuano i movimenti di mercato della Juventus, che negli ultimi giorni si sta scatenando per acquistare un nuovo attaccante. Nel mirino della dirigenza bianconera è finito anche Joaquin Correa, giocatore classe 1994 della Lazio: la Juve sarebbe intenzionata a prenderlo e avrebbe già presentato un’offerta al club biancoceleste.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbe stato un no secco di Claudio Lotito ai bianconeri per l’argentino. Il presidente dei romani ha rifiutato l’offerta della Vecchia Signora, che aveva proposto un prestito biennale di 10 milioni di euro, con il riscatto pagabile in due rate: il Tucu, infatti, è uno dei pezzi pregiati della rosa biancoceleste e Simone Inzaghi non vuole assolutamente privarsi di lui. La Juve, comunque, sembra intenzionata ad insistere per Correa e potrebbe presentare una nuova offerta nei prossimi giorni.