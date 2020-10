Notizie Juve – Maurizio Sarri nel mirino di Roma e Fiorentina

TORINO – Potrebbero aprirsi nuove possibilità per Maurizio Sarri: l’allenatore ex Empoli e Napoli, questa estate è stato esonerato dalla società bianconera, dopo solo una stagione sulla panchina della Juventus. Adesso starebbe lavorando con il club per la rescissione del contratto, in modo da poter tornare disponibile.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico della Vecchia Signora sarebbe finito nel mirino di Roma e Fiorentina: i due club di Serie A, infatti, non sembrano pienamente convinti dei loro allenatori e potrebbero ripiegare sul mister toscano. Lo stesso Sarri, inoltre, vorrebbe accelerare i lavori per la risoluzione del contratto con la Juve, in modo da poter tornare in panchina il più presto possibile.