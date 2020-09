Notizie Juve – Marcos Alonso nel mirino dei bianconeri e dell’Inter

TORINO – Una nuova incredibile bomba di mercato potrebbe scoppiare nel campionato italiano: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, la Juventus e l’Inter sarebbero sulle tracce di Marcos Alonso. Il difensore spagnolo, di proprietà del Chelsea, è in rottura definitiva con l’allenatore Frank Lampard: nell’ultimo match dei Blues, infatti, il giocatore iberico non è stato nemmeno convocato e avrebbe deciso di lasciare Londra. Su di lui, prontamente, sono piombate le due grandi rivali del nostro calcio, pronte a sfidarsi nel Derby d’Italia anche sul mercato. Marcos Alonso, comunque, potrebbe tornare in Italia dopo ben 4 anni: il classe ’90, infatti, ha già giocato in Serie A con la maglia della Fiorentina dal 2013 al 2016. Nei prossimi giorni, forse, si scoprirà se giocherà a Torino o a Milano.