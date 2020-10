Notizie Juve – Marchionni: “Con Chiesa la Fiorentina non ha perso molto”

TORINO – Continua a far discuter in casa viola il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus: ad esprimere il suo parere, questa volta, è stato un ex giocatore bianconero, che ha vestito anche la maglia della Fiorentina. Si tratta di Marco Marchionni, che ai microfoni di Lady Radio ha affermato: “Penso che la Viola abbia agito bene, acquistando giocatori esperti con un passato in grandi squadre e lasciando partire giocatori che non volevano più stare a Firenze. La decisione di mandarli via è stata giusto: meglio così che tenerli controvoglia. Chiesa voleva andare alla Juve e, per questo, con lui la Fiorentina non ha perso molto, perché il giocatore non voleva rimanere: inoltre, lo hanno sostituito con un grande come José Callejon“.