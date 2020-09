Notizie Juve – Luis Suarez all’Atletico Madrid è ufficiale

TORINO – Ormai è ufficiale: Luis Suarez è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Ad annunciarlo è lo stesso club spagnolo attraverso un comunicato: “Atlético de Madrid e FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Luis Suárez, subordinato alla corrispondente visita medica e all’accordo con successiva firma del nuovo contratto dell’attaccante uruguaiano con il nostro club“. In concomitanza, è uscita anche una nota ufficiale del Barcellona, ormai ex-squadra del Pistolero: “FC Barcelona e Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Luis Suárez. Il club di Madrid pagherà all’FC Barcelona 6 milioni di euro in variabili. L’FC Barcelona desidera esprimere pubblicamente la propria gratitudine a Luis Suárez per il suo impegno e dedizione e gli augura tutto il meglio per il futuro“.

L’attaccante è sembrato essere per diversi giorni molto vicino a vestire la maglia della Juventus: ha anche svolto l’esame di lingua italiana per ottenere il passaporto e diventare comunitario. Proprio questo fatto, però, rischia di creare non pochi problemi alla società bianconera, che potrebbe essere coinvolta in quello che è diventato un vero e proprio caso: l’esame di Suarez, infatti, sarebbe stato truccato per assicurarne il buon esito. Sono spuntate anche delle intercettazioni in cui i vertici dell’Università per gli Stranieri di Perugia e i legali della Juve avrebbero organizzato la farsa: tutto per permettere un’operazione di mercato che non è avvenuta e, molto probabilmente, mai avverrà. La vicenda, sicuramente, avrà dei nuovi risvolti nei prossimi giorni: nel frattempo, Luis Suarez si trasferisce a Madrid, dove inizierà una nuova avventura con i Colchoneros.