Notizie Juve – L’Everton sulle tracce di Sami Khedira

TORINO – Nuovi movimenti di mercato per la Juventus, che potrebbe piazzare anche dei colpi in uscita. Su tutti, il nome più caldo in questo momento è quello di Sami Khedira, al passo d’addio con i bianconeri già dalla scorsa estate. La società aveva già tentato di convincerlo a svincolarsi facendogli firmare la rescissione del contratto, ma il centrocampista tedesco non ha accettato. Adesso, secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, sulle sue tracce sarebbe piombato l’Everton: i Toffees, inoltre, sono guidati da Carlo Ancelotti, che ha già allenato il giocatore al Real Madrid. Nei prossimi mesi gli inglesi potrebbero avviare una trattativa con la Juve.