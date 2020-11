Notizie Juve – L’Everton di Ancelotti sfida i bianconeri per Isco

TORINO – Continua ad aumentare la concorrenza sul calciomercato per alcuni obiettivi della Juventus. Secondo quanto riportato da Marca, l’Everton di Carlo Ancelotti starebbe sfidando i bianconeri per Isco. Il centrocampista spagnolo non sta vivendo un momento felice al Real Madrid, soprattutto a causa delle tante panchine: per questo, starebbe pensando a lasciare i Blancos e ad accasarsi in una nuova squadra. Da alcune settimane, il giocatore è stato accostato alla Juve, che sembra molto interessata; tuttavia, nelle ultime ore i Toffees si sarebbro messi sulle sue tracce. Si preannuncia, dunque, una nuova sfida di mercato internazionale.