Notizie Juve – La Roma è ancora interessata a Fabio Paratici

TORINO – Proseguono i movimenti sul mercato, nonostante la finestra di contrattazione si sia conclusa la scorsa settimana. Questa volta, però, gli oggetti del desiderio delle società di Serie A non sono i calciatori, ma i dirigenti. Infatti, secondo quanto riportato dal Messaggero, la Roma sarebbe ancora interessata a Fabio Paratici: i giallorossi hanno messo gli occhi sul dirigente della Juventus da alcune settimane, per rinforzare la propria società. In questi giorni i capitolini stanno analizzando vari profili per il ruolo di direttore sportivo: il prescelto, però, sembra proprio il Chief Football Officer dei bianconeri, che a breve avranno l’assemblea degli azionisti, dove si deciderà anche il suo futuro. Paratici, dunque, potrebbe lasciare Torino in direzione Roma.