Notizie Juve – Il video social per presentare Alvaro Morata

TORINO – Ecco le prime immagini con la nuova maglia bianconera per Alvaro Morata! Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, la Juventus ha voluto presentare il suo nuovo acquisto. Lo spagnolo torna a Torino dopo 4 anni e, con questo filmato, la società ha mostrato alcune immagini della sua prima esperienza con la Vecchia Signora.

“More memories… More victories… More sound… More lights… More Morata!” recita la didascalia del post. L’attaccante, proveniente dall’Atletico Madrid, è pronto ad iniziare la sua seconda avventura in bianconero: sicuramente, potrà avrà la possibilità di regalare ancora più gioie ai tifosi juventini. Bentornato in Italia, Alvaro!