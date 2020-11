Notizie Juve – Il Siviglia punta Isco del Real Madrid per gennaio

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus dalla Spagna: secondo quanto riportato da OK Diario, il Siviglia avrebbe puntato Isco del Real Madrid per gennaio. Il centrocampista dei Blancos e della Nazionale Spagnola non sta trovando molto spazio con Zinedine Zidane e potrebbe lasciare le rive del Manzanarre. Nelle scorse settimane era stato accostato alla Juve, ma adesso il club andaluso sembra fare sul serio. Il ds Monchi, ex Roma, avrebbe già avviato i contatti per il giocatore, che vorrebbe portare al Sanchez Pizjuan già nella prossima sessione di mercato.