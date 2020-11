Notizie Juve – Il nome di Locatelli sempre sul taccuino di Paratici

TORINO – Da alcune settimane, ormai, per la Juventus sono tornati di moda alcuni profili valutati la scorsa estate: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, in questi giorni il nome di Manuel Locatelli è quello più caldo. I bianconeri avevano chiesto informazioni su di lui al Sassuolo nell’ultima sessione di mercato, ma l’operazione non è stata avviata. Sotto le pressioni del nuovo allenatore Andrea Pirlo, però, il centrocampista della Nazionale è tornato sul taccuino di Fabio Paratici. Adesso, la Juve lo sta seguendo con attenzione e potrebbe avviare una trattativa con gli emiliani per portarlo a Torino già a gennaio.