Notizie Juve – Il Milan comincia a muoversi per Matteo Lovato

TORINO – Giungono nuove notizie sugli obiettivi della Juventus, pronta a darsi battaglia con altre squadre: secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan avrebbe cominciato a muoversi per Matteo Lovato. Il giovane difensore dell’Hellas Verona sarebbe finito nel mirino dei bianconeri da tempo. Con le sue prestazioni, infatti, ha attirato su di sé l’attenzione di diverse squadre, pronte ad offrirgli un nuovo contratto. Nelle ultime ore, i rossoneri avrebbero cominciato a fare sul serio e a mettere le basi per una trattativa: la Juve rimane alla finestra e monitora la situazione, per non farsi sfilare da sotto al naso uno dei migliori prospetti della Serie A.