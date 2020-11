Notizie Juve – Icardi nel mirino, ipotesi scambio con Dybala

TORINO – Nuovi incredibili scenari potrebbero aprirsi nel mercato della Juventus, sempre più attiva nelle operazioni: secondo quanto riportato da calciomercato.com, Mauro Icardi sarebbe finito nel mirino dei bianconeri. Il centravanti argentino, ex capitano dell’Inter, potrebbe lasciare il Paris Saint Germain a fine stagione. La Juve avrebbe messo gli occhi su di lui e potrebbe dar vita ad una maxi operazione di mercato. Infatti, nel caso in cui Paulo Dybala non rinnovasse il suo contratto, potrebbe aprirsi l’ipotesi di un super scambio tra i due giocatori: sarebbe un affare incredibile, con i due club assoluti protagonisti.

