Notizie Juve

Notizie Juve – I bianconeri puntano l’ex Lazio Pedro Neto

TORINO – Nuovi nomi iniziano a girare dalle parti della Continassa per il mercato della Juventus, sempre al lavoro per rinforzare la rosa: secondo quanto riportato da TuttoSport, i bianconeri avrebbero puntato l’ex Lazio Pedro Neto. Il giovane esterno portoghese nelle ultime due stagioni si sta mettendo in mostra con la maglia del Wolverhampton in Premier League. Con le sue prestazioni sta convincendo sempre di più il suo club e sta attirando le attenzioni di altre squadre. Per questo, la Juve lo avrebbe messo nel mirino e potrebbe avviare un’operazione nelle prossime sessioni di mercato.