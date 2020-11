Notizie Juve – I bianconeri puntano forte su Locatelli

TORINO – Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti per le operazioni della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri avrebbero deciso di puntare forte su Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, autore di un ottimo inizio di stagione, sta conquistando tutti, dalla Nazionale ai dirigenti dei top club italiani. In particolar modo, il classe ’98 è finito tra gli obiettivi di Fabio Paratici, che sta lavorando per avviare una trattativa già a gennaio. Il giocatore ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro e la Juve potrebbe adottare un piano simile a quello messo in atto per portare a Torino Alvaro Morata. La strategia, dunque, sarebbe quella di un prestito oneroso, con diritto di riscatto dilazionato in più pagamenti. La Vecchia Signora ha messo nel mirino Manuel Locatelli.