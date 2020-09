Notizie Juve – I bianconeri pianificano l’acquisto di Chiesa

TORINO – L’obiettivo numero uno della Juventus è ormai chiaro: Federico Chiesa. I bianconeri hanno messo gli occhi sul giovane attaccante della Fiorentina da settimane e, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, stanno pianificando l’acquisto del numero 25 viola. Le richieste di Commisso, però, sono molto alte, circa 50-60 milioni di euro: per questo, prima di poter presentare un’offerta, la dirigenza juventina ha bisogno di vendere qualche giocatore. I nomi caldi in uscita sono quelli di Sami Khedira e Douglas Costa: una volta ceduti, la Juve potrà lavorare per mettere a punto la migliore strategia possibile con la dirigenza toscana. I bianconeri vogliono Chiesa e sembra che, in quest’ultima fase di mercato, siano disposti a tutto pur di averlo. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.