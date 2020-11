Notizie Juve – I bianconeri e l’Inter ancora sulle tracce di Rovella

TORINO – Prosegue il Derby d’Italia sul calciomercato tra Juventus e Inter: i bianconeri e i nerazzurri, infatti, sono ancora sulle tracce del giovane Nicolò Rovella. Il centrocampista, classe 2001, è in scadenza di contratto con il Genoa e, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe finito nel mirino dei due club grazie alle sue prestazioni. Il presidente genoano Enrico Preziosi sta cercando di trattare per il rinnovo del giocatore: tuttavia, la corte delle due eterne rivali potrebbe far desistere il calciatore dall’accettare le proposte del patron dei Grifoni. Per questo, Rovella potrebbe partire dalla Liguria già nel mercato di gennaio e abbracciare la sua nuova squadra.