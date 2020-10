Notizie Juve – Fabio Paratici non si muove da Torino

TORINO – Da 10 anni ormai, Fabio Paratici è nella dirigenza della Juventus e il suo lavoro è stato fondamentale in diverse occasioni: basti pensare a due grandi acquisti del club bianconero, ossia Carlos Tevez e, soprattutto, Cristiano Ronaldo. Alla fine di quest’estate, però, sono arrivati i primi dubbi su di lui, soprattutto in seguito alla questione riguardante Luis Suarez; il suo nome è circolato nelle carte degli inquirenti, rischiando di creare problemi a tutta la società juventina. Tuttavia, secondo quanto riportato da TuttoSport, Paratici non si muoverà da Torino: il Chief Football Officer della Juve, infatti, rimarrà ancora a lungo nella dirigenza della Vecchia Signora. Sulle sue tracce, nelle scorse settimane, si era messa la Roma, pronta a sfruttare la tensione che si sarebbe venuta a creare con la vicenda del Pistolero: il direttore, però, rimane fedele ai colori bianconeri e non lascerà le rive del Po per quelle del Tevere.