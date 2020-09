Notizie Juve – Due squadre sulle tracce di Marko Pjaca

TORINO – Proseguono i movimenti in uscita nel calciomercato della Juventus. Uno dei nomi più caldi, per il momento, sembra essere quello di Marko Pjaca: l’attaccante croato, tornato dal prestito all’Anderlecht, non rientra nel progetto tecnico della società bianconera, che vorrebbe cederlo.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, due squadre sarebbero sulle tracce del calciatore classe 1995: si tratta di due club di Serie A, che potrebbero avviare i contatti con la dirigenza juventina ed intavolare una trattativa. Le due società in questione sono il Genoa e il Verona, che proveranno a prendere il giocatore in prestito. La Juve, dal canto suo, vorrebbe comunque cercare di ricavare qualche profitto, anche in caso di cessione a titolo temporaneo. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.