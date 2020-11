Notizie Juve – Cristiano Ronaldo non si muove da Torino

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus, su cui circolano moltissime voci, anche di colpi in uscita. Le più clamorose erano quelle riguardanti un possibile addio a fine stagione di Cristiano Ronaldo. Tuttavia, secondo quanto riportato da SportMediaset, il portoghese non si muove da Torino. Infatti, CR7 sarebbe intenzionato a rispettare fino in fondo il suo contratto con i bianconeri, che scade nel 2022. Fino ad allora, dunque, la Vecchia Signora potrà contare sulle sue giocate e sui suoi gol, che in questi due anni hanno portato molte vittorie.