Notizie Juve – Continua la sfida alle milanesi per Nicolò Rovella

TORINO – Sempre accesi gli scontri di mercato per la Juventus, che deve contendersi alcuni obiettivi con altre squadre di Serie A: infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport, continua la sfida alle milanesi per Nicolò Rovella. Il centrocampista del Genoa è entrato nel mirino dei bianconeri da alcune settimane a causa delle sue ottime prestazioni in avvio di stagione. Su di lui, però, sono piombati anche il Milan e l’Inter, pronti a dare filo da torcere alla Vecchia Signora per l’acquisto di questa giovane promessa. Nei prossimi mesi, dunque, si vedrà chi la spunterà tra queste tre antiche rivali.