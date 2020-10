Notizie Juve – Bianconeri su Eduardo Camavinga del Rennes

TORINO – La Juventus è sempre più scatenata sul mercato. Nonostante la sessione estiva sia conclusa ormai da due settimane, il club torinese continua a lavorare per rinforzare la propria rosa e piazzare alcuni colpi eccellenti: secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, i bianconeri sarebbero interessati ad Eduardo Camavinga del Rennes. Il francese, classe 2002, è considerato una delle migliori promesse del calcio europeo e, per questo, il suo cartellino è valutato intorno ai 70 milioni di euro. La Juve starebbe dunque lavorando per cercare di abbassare le pretese del club transalpino e potrebbe inserire nell’operazione l’intero cartellino di Daniele Rugani: il difensore italiano si è già trasferito in prestito al Rennes e, nel caso in cui la trattativa si concretizzasse, potrebbe rimanere definitivamente. Occhio però al Real Madrid di Zinedine Zidane: anche gli spagnoli, infatti, hanno messo nel mirino il giocatore e potrebbero essere un grande ostacolo per la Vecchia Signora.