Notizie Juve – Bianconeri divisi tra Chiesa e Correa per l’attacco

TORINO – Nuovi scenari si aprono sul calciomercato della Juventus, che in questi giorni si sta scatenando: secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, i bianconeri sarebbero divisi tra Federico Chiesa e Joaquin Correa per il rinforzo in attacco.

La dirigenza juventina ormai da tempo è sulle tracce del giovane giocatore della Fiorentina, alla cui cessione ha aperto anche il patron viola Rocco Commisso. Nelle ultime ore, però, la Vecchia Signora sembra aver messo nel mirino anche l’argentino della Lazio: il Tucu ha iniziato la sua terza stagione in maglia biancoceleste, con cui ha già totalizzato 80 presenze e 19 reti. Per portare a Torino uno dei due giocatori, la Juve potrebbe adottare la stessa tattica usata per l’acquisto di Alvaro Morata: pagamento di prestito da 10 milioni di euro subito e riscatto dopo due anni. Chissà se con questa offerta Fabio Paratici riuscirà a convincere almeno uno tra Commisso e Lotito: nei prossimi giorni si attendono ulteriori novità.