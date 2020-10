Notizie Juve – Bianconeri con gli occhi puntati su Gigio Donnarumma

TORINO – Continuano le voci di possibili operazioni incredibili sul mercato: anche questa volta, la Juventus è una delle protagoniste assolute. In queste ore, infatti, stanno girando diversi nomi eccellenti dalle parti della Continassa, che potrebbero far sgranare gli occhi ai tifosi juventini.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, i bianconeri starebbero con gli occhi puntati su Gigio Donnarumma: il portiere del Milan, infatti, ancora non avrebbe trovato l’accordo con il club rossonero per il rinnovo di contratto. Il suo agente Mino Raiola sta parlando con la società milanese, ma nel frattempo molti club hanno messo il nome del suo assistito sul loro taccuino. Tra questi, oltre alla Vecchia Signora, ci sarebbero anche Chelsea, Paris Saint Germain e Real Madrid. Nel caso in cui Donnarumma non rinnovasse, dunque, la Juve si troverebbe ad affrontare una folta concorrenza: per convincerlo, però, potrebbe sfruttare l’influenza di un “altro Gianluigi“, idolo indiscusso dell’attuale portiere della Nazionale e di tanti giovani portieri in giro per il mondo.