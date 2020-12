Notizie Juve – Arrivata la decisione del Giudice Sportivo su Morata: ecco quanto starà fuori

Notizie Juve – Ecco la decisione del Giudice Sportivo su Morata

ULTIME NEWS JUVE – La Juve si prepara alla sfida di domani sera in Champions League contro la Dinamo Kiev, valevole per la quinta giornata dei gironi. La gara arriva in un momento delicato per Ronaldo e compagni, che dopo i successi su Cagliari in Serie A e Ferencvaros in Champions, hanno ottenuto soltanto un pareggio sul campo del Benevento. Il club bianconero, però, ha anche altri pensieri. In ottica campionato, infatti, c’era da risolvere la questione legata ad Alvaro Morata, espulso nell’ultima giornata. Protagonista del gran gol del momentaneo vantaggio, e di una gara buona nel complesso, il 28enne è stato infatti sanzionato con un’espulsione nel parapiglia scatenatosi nei minuti finali. E, in casa Juve, rischia così di piovere sul bagnato.

Il numero 9 iberico, nel già citato finale contro la squadra giallorossa, si è lamentato in modo troppo veemente verso l’arbitro Pasqua. Sotto accusa alcune decisioni del direttore di gara, ritenute sbagliate dal centravanti spagnolo. In particolare il contatto con il difensore Tuia, ritenuto non punibile con il rigore, oltre alla trattenuta ai danni di Matthijs De Ligt. Un “rigore imbarazzante” per l’ex Atletico Madrid, che si è quindi visto sventolare sotto il naso l’inevitabile cartellino rosso. Ma cosa ha deciso il Giudice Sportivo?

Il Giudice Sportivo, che si è espresso in questi minuti, ha deliberato che Morata dovrà saltare le prossime due giornate di campionato. Morata perderà così prima la sfida contro il Torino nel derby di sabato prossimo, poi la trasferta di Genova con i rossoblù del 13 dicembre. Brutte notizie, quindi, per Andrea Pirlo, che dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini più in forma. Presumibilmente, il posto dello spagnolo in attacco, verrà preso dal numero 10 Paulo Dybala, ancora in cerca della forma fisica migliore.