Notizie Juve – Anche il Newcastle ha offerto il prestito per Rugani

TORINO – Spuntano ulteriori retroscena dall’Inghilterra: secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Northern Echo, anche il Newcastle avrebbe offerto il prestito per Daniele Rugani. I Magpies, da tempo sulle tracce del difensore classe ’94, avrebbero tentato di convincere la Juve con un’offerta di prestito; tuttavia, i bianconeri sembrano essere stati più convinti dalla proposta del Rennes, che ormai si appresta ad accogliere il giocatore. Il trasferimento sarà sempre a titolo temporaneo, con la Juventus che incasserà intorno ai 2 milioni di euro. I bianconeri d’Inghilterra, quindi, hanno virato su altri obiettivi per rinforzare il loro reparto arretrato: il futuro di Daniele Rugani, ormai, sembra parlare francese.