TORINO – (ANSA) – Italia e Bosnia hanno pareggiato 1-1 (0-0) nella prima partita del gruppo 1 di Nations League giocata a Firenze. Gli azzurri torneranno in campo lunedì sera ad Amsterdam contro l’Olanda. L’Italia non brilla e, dopo 11 vittorie di fila, s’inceppa, facendosi imporre il pari dalla Bosnia, che resta addirittura in vantaggio per una decina di minuti – grazie al gol di Dzeko – ma viene raggiunta dalla rete di Sensi, complice una deviazione avversaria. (ANSA).