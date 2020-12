Napoli, Giuntoli: “Milik? Vuole giocare per essere pronto per l’Europeo, troveremo una soluzione”

TORINO – Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato della situazione Arek Milik ai microfoni di Sky Sport prima del match perso contro la Lazio all’Olimpico: “Sono tutte partite-verità, c’è un grande equilibrio. Ci vuole sangue freddo, analizzare bene e poi chi sarà più bravo arriverà in fondo agli obiettivi prefissati. Situazione Milik? Il mercato è un punto di domanda per tutti. Noi crediamo che l’attaccante faccia comodo a tante squadre, siamo convinti che troveremo la soluzione. Credo che voglia andare a giocare per essere pronto per l’Europeo, questa è la sua volontà. Osimhen? Non è ancora in perfette condizioni, il nostro augurio è quello di riaverlo in gennaio. Noi lo aspettiamo i primi di gennaio, vediamo in che condizioni sarà quando rientrerà da noi”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<