TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, Bortolo Mutti ha detto la sua sulla lotta scudetto: “In questo momento c’è un ingolfamento di squadre. Ci sono molte sorprese, sia in positivo che in negativo, ma in questo modo è tutto più bello. Caicedo? L’uomo della provvidenza. Ragazzo affidabile, gli va dato atto di aver messo a segno un gran gol. Certo che però la difesa della Juve avrebbe potuto fare meglio”.