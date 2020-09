TORINO- Con la conferenza stampa di presentazione andata in scena nel primo pomeriggio, Alvaro Morata ha dato inizio ufficialmente alla sua seconda avventura alla Juventus. Il centravanti spagnolo, come mostrato nel tweet del club bianconero, ha scelto il 9 come numero di maglia, indossato anche in occasione della sua prima esperienza italiana, che ha portato nella sua bacheca due scudetti, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana: