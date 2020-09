TORINO- Tra i nomi visionati dalla Juve per il post-Higuain c’è anche quello di Alvaro Morata. Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno, caldeggiato da Andrea Pirlo, che ha avuto l’occasione di giocare insieme all’attaccante. Come riportato dal Mundo Deportivo, però, superare le resistenze dell’Atletico Madrid è tutt’altro che facile. I colchoneros, per lasciar andare il numero 9, chiedono infatti il pagamento della clausola rescissoria di 120 milioni di euro.