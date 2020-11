Morata bomber da trasferta: nessuno come lui in Serie A

TORINO- La Juventus è tornata con un successo e tre punti dalla trasferta in casa del Ferencvaros, ancora una volta nel segno di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ha messo a segno un’altra doppietta in Champions, dopo quella rifilata alla Dinamo Kiev, portandosi a quota 6 gol stagionali. Come riportato dal sito ufficiale bianconero, nessuno ha segnato più gol dell’ex Atletico in trasferta tra i giocatori di Serie A. Tutte le marcature, per ora, sono infatti arrivate lontano dall’Allianz Stadium.